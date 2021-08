"Batman: Urban Legends" – Ist Robin bisexuell?

Seit Jahren wünscht sich die LBGTQ-Szene mehr Repräsentation, in einem neuen DC-Comic deutet nun Batman-Sidekick Robin an, bisexuell zu sein.

LBGTQ-Charaktere fanden in letzter Zeit auch in der Comic-Welt vermehrt Repräsentation. Unter anderem präsentierte Marvel im März den ersten homosexuellen Charakter in den "Captain America"-Comics, Aaron Fisher. Nun zieht auch der Marvel-Konkurrent DC nach – und hat sich eine ikonische Figur ausgesucht. In einer neuen Ausgabe der Reihe "Batman: Urban Legends" reflektiert niemand Geringerer als Batman-Sidekick Robin seine Sexualität.

In dem neuen Comic hat Robin aka Tim Drake einen Aha-Moment, als er an der Seite eines Charakters namens Bernard Dowd kämpft. "Die Leute fragen mich ständig, was ich will. Aber ich konnte es nicht begreifen. Was auch immer es war. Es fühlte sich immer unerreichbar an", sinniert Tim daraufhin.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

In einer späteren Szene treffen Bernard und Tim auf einer Veranda aufeinander. "Ich habe viel über diese Nacht nachgedacht, und ich weiß nicht, was sie mir bedeutet hat", sagt Tim. "Aber ich würde es gerne herausfinden." Als ihn Bernard daraufhin nach einem Date fragt, entgegnet er: "Ja ... ja. Ich glaube, ich will das."

Bei den Fans erfuhr die überraschende Handlungswendung größtenteils Zustimmung, auch wenn einige Leserinnen und Leser anmerkten, die Einwilligung für das Date entspräche noch keinem Coming-out als Bisexueller. Ein Twitter-User schrieb: "Das Verrückte ist, dass ich das Coming-out von Tim Drake schon vor Jahren kommen sah. Glückwunsch an DC, dass es Wirklichkeit geworden ist."

Die Comic-Autorin Meghan Fitzman sagte im Interview mit "Polygon": "Ich wollte der Tatsache Tribut zollen, dass Sexualität eine Reise ist." Ob Tim nun wirklich bisexuell sei, wollte Fitzman nicht eindeutig beantworten. Stattdessen wich sie der Frage aus und gab zu Protokoll, dass der Charakter noch dabei sei, "sich selbst zu finden". Die nächste Ausgabe des Comics erscheint im Dezember.