Tagesthemen: Eckart von Hirschhausens deutlicher Kommentar zum Klimawandel

Der jüngste Bericht des Weltklimarats ist erschreckend: Der Klimawandel schreitet weiter voran und das viel zu schnell. In den "Tagesthemen" ergriff nun auch der Mediziner Eckart von Hirschhausen in einem Kommentar das Wort.

Es ist eine schockierende Erkenntnis, zu welcher der Weltklimarat IPCC in seinem jüngsten Bericht kommt: Schon 2030 könnte sich die Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bereits um 1,5 Grad erwärmt haben. Die kritische Grenze sei somit zehn Jahre früher erreicht, als bislang angenommen wurde. In der Folge würden die Meeresspiegel steigen und seltene Wetterphänomene wie Flutkatastrophen in Zukunft deutlich häufiger auftreten. Der Mediziner und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen setzt sich seit langem für den Schutz der Umwelt und des Klimas ein. In einem Kommentar in der Montagsausgabe der ARD-Nachrichtensendung "Tagesthemen" wurde er nun umso deutlicher.