Goodbye Deutschland: Andreas Robens packt über Messerlüge aus

Andreas Robens nahm in einer neuen "Goodbye Deutschland-"Folge Stellung zu einem dunklen Kapitel seines Lebens. Auch Danni Büchner wurde mit der Vergangenheit konfrontiert.

Sie zitterte, schluchzte, musste sich setzen: An ihrem Umzugstag hatte Mallorca-Auswanderin Danni Büchner (43) an einem Teil ihrer Wohnung ganz besonders schwer zu schleppen, wie die VOX-Doku "Goodbye Deutschland" zeigte – und das lag nicht an dessen Gewicht. Die Urne mit der Asche ihres verstorbenen Mannes Jens (1969-2018) hatte sie seit seinem Tod fast nie angefasst. Selbst das Entstauben fiel ihr schwer, wie sie einräumte.