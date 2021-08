Die Lückenschließer: ARTE-Doku über die Arbeitsmigration

Die brisante ARTE-Dokumentation, die in deutscher Erstausstrahlung zu sehen ist, nimmt sich das Thema der Arbeitskräfte-Migration von Ost nach West vor. Vor allem in östlichen EU-Ländern entstehen in der Folge große soziale Probleme.

Ohne Spargelstecher, Obstpflücker, Bauarbeiter, aber vor allem auch ohne Pflegekräfte und Krankenhausmitarbeiter aus Osteuropa würden weite Teil der westeuropäischen Wirtschaft in ernste Probleme geraten. Soweit ist das ein Faktum, auf welches die brisante neue ARTE-Dokumentation "Die Lückenschließer", die in deutscher Erstausstrahlung gezeigt wird, aufbauen kann. Was viele nur erahnen: Die vielen, oft jungen, nicht selten überqualifizierten modernen Arbeitsnomaden, die es etwa aus osteuropäischen EU-Ländern wie Rumänien und Bulgarien an Arbeitsstellen etwa in Frankreich oder Deutschland zieht, hinterlassen in ihren eigenen Heimatländern enorme Lücken. Mithin, so verdeutlicht es dieser Film, verursacht diese Abwanderung große wirtschaftliche Not.