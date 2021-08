Schauspielerin Molly Ringwald trauert um Vater Bob Ringwald

Bob Ringwald wurde als blinder Jazzmusiker berühmt. Seine Tochter, die Schauspielerin Molly Ringwald, hat nach seinem Tod nun einen emotionalen Nachruf veröffentlicht.

Vor einer Woche musste sich Schauspielerin Molly Ringwald ("The Breakfast Club") von ihrem Vater verabschieden. Am Dienstag, 3. August, verstarb der Jazzpianist Bob Ringwald im Alter von 80 Jahren, die Todesursache ist unbekannt. Nun hat seine Tochter einen liebevollen Nachruf verfasst. "Jeder, der Bob kannte, kannte auch seine schelmische Ader und seinen allgegenwärtigen, leicht anzüglichen Humor", schrieb Ringwald in ihrer Würdigung, die von "Sacramento Bee" veröffentlicht wurde.

"Wenn man nicht ausreichend darum gebettelt hat, von seiner E-Mail-Witzeliste gestrichen zu werden, hat man nur ein paar Tage vor seinem Tod eine erhalten", berichtete die 53-Jährige über ihren Vater. Bereits in jungen Jahren wurde Bob Ringwald für blind erklärt. "Obwohl er nie durch seine Blindheit definiert werden wollte, konnte er nicht anders, als ein Botschafter dafür zu sein, die Wahrnehmung dessen, was möglich ist, wenn man mit einer Behinderung lebt, zu verändern", erklärte Molly Ringwald in ihrem Nachruf.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Seine Blindheit hielt Bob auch nicht von einer großen Karriere ab. Mit fünf Jahren bekam er Klavierunterricht, bereits mit 17 trat er in Nachtclubs auf – und tat dies auch die kommenden sechs Jahrzehnte. Der Pianist war auch an der Organisation des ersten Sacramento Jazz Festivals im Jahr 1974 beteiligt, wo er mit seiner Fulton Street Jazz Band auftrat. 44 Jahre lang fand das Festival in Old Sacramento statt, 2012 wurde Bob Ringwald dort als "Kaiser des Jazz" geehrt. In den 80er-Jahren moderierte er auch eine Jazz-Radiosendung.

"Seine Würde, sein Humor, seine Charakterstärke und sein Mut werden immer in Erinnerung bleiben und von allen geschätzt werden, deren Leben von ihm berührt wurde", schrieb Molly Ringwald in ihrem Nachruf.