"SOKO Leipzig" wird 20: Was steckt hinter dem Erfolg?

Am Freitag, 27. August, starten nun 17 neue Folgen des Formats. "Rentner" Andreas Schmidt-Schaller wird übrigens in der dritten Episode "Auftrag für Hajo" am 10. September zu sehen sein. Los geht es jedoch mit dem Gefahren-Kammerspiel "Take Away": Ralf Harting (Knud Riepen) wird in einem Mietshaus brutal zusammengeschlagen. Während seiner Befragung erfahren die Ermittlerinnen Ina Zimmermann und Kim Nowak (Amy Mußul), dass Ralfs Ex-Freundin Caro in großer Gefahr schwebt. Sie wissen nicht, dass ihre Kollegen Jan Maybach und Tom Kowalski (Steffen Schroeder) just an ihrem freien Tag eine Pizzeria betreten, in der auch jene Caro sitzt. Doch nicht nur sie wartet dort gespannt und vergeblich auf Essen sowie ihren Ex Ralf, es wird auch ein Toter entdeckt. Die beiden Ermittler sind sofort in Alarmbereitschaft, doch Jan fällt es in angespannten Situationen immer schwerer, die Nerven zu behalten. Er kämpft mit seiner Kokainsucht.