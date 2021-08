Praxis mit Meerblick – Auf zu neuen Ufern: Infos zum ARD-Film am Freitag

In der sechsten Folge der Fernsehreihe "Praxis mit Meerblick", die das Erste unter anderem am Freitag (6. August) wiederholt, übernimmt Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) die Praxis und findet wider Erwarten auch einen kompetenten Partner. Finanziell wird sie von ihrem Ex-Mann unterstützt.

Nach dem Tod ihres Partners Richard kommt im sechsten Film der romantischen Doktorserie "Praxis mit Meerblick" viel Stress auf Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) zu. Niemand will so richtig als Praxispartner passen. Doch dann geschieht ein kleines Wunder: Mit Dr. Stresow (Benjamin Grüter) bewirbt sich eine Medizinerkoryphäe aus der Schweiz bei ihr. Dass jemand wie er in der Rügen-Praxis arbeiten würde, hatte sich Nora nicht vorstellen können.