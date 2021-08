Disney eröffnet "Star Wars Hotel" – bei diesen Preisen wird einem schwindelig

"Star Wars"-Fans aufgepasst: Im Disney World Resort in Orlando, Florida, soll im kommenden Jahr ein Hotel für Liebhaber des galaktischen Franchises eröffnen. Doch einen Wermutstropfen gibt es.

Endlich ist es so weit: Schon 2019 hat Disney ein "Star Wars"-Themenhotel angekündigt. Nun nimmt das Projekt "Galactic Starcruiser" Gestalt an. Bereits im kommenden Jahr sollen Gäste im Disney World Resort in Orlando, Florida, die Möglichkeit bekommen, voll und ganz in die Welt der Kult-Filme einzutauchen.

In einem von Disney veröffentlichten Video versprechen die Macher ein Erlebnis der ganz besonderen Art. So wird es beispielsweise in der ersten Nacht an Bord der "Halycon", wie der offizielle Name des Raumschiffs lautet, eine Dinner-Show geben, die von "Außerirdischen" aufgeführt wird. Auch das Essen, das von Disney-Köchen eigens für das Hotel kreiert wurde, soll aussehen, als wäre es nicht von dieser Welt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Fast 7000 Euro für ein Standardzimmer für zwei Nächte Von Begegnungen mit bekannten Charakteren, wie Rey und Kylo Ren, bis hin zu intergalaktischen Drinks am Spaceshuttle-Tresen soll das Hotel zum wahr gewordenen Traum eines jeden "Star Wars"-Liebhabers werden. Wer nun bereits die Koffer packt und Flüge nach Florida bucht, sollte zunächst einen Blick auf die jüngst von Disney veröffentlichte Preisliste werfen. Denn die hat es laut dem US-Magazin "The Verge" in sich.

Der günstigste Startpreis für zwei Erwachsene in einem Standardzimmer beträgt 4.809 US-Dollar (6.821 Euro) für zwei Nächte. Die Preise für die Galaxy Class Suite und die Grand Captain Suite wurden noch nicht bekannt gegeben. Klar ist: Der Weltraum-Urlaub wird ein teures Vergnügen.