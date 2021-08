Rihanna ist Milliardärin – so kam sie zu ihrem Reichtum

Rihanna ist ganz offiziell die reichste Sängerin der Welt – und das, obwohl es in Sachen neuer Musik seit 2016 still geworden ist um die 33-Jährige. Laut dem US-Branchenmagazin "Forbes" ist Rihanna längst Milliardärin. Auf geschätzte 1,7 Milliarden US-Dollar soll sich das Vermögen von Robyn Rihanna Fenty, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, belaufen. Bereits 2019 kürte "Forbes" den von der Karibikinsel Barbados stammenden Pop-Star zur reichsten Musikerin der Welt.

So sind die Produkte in einer Vielzahl von Farben erhältlich und somit nahezu jedem Hautton angepasst: "Fenty"-Gesichts-Make-Up etwa gibt es in 50 unterschiedlichen Nuancen. Die Idee, ein diverses Publikum anzusprechen, scheint sich ausgezahlt zu haben. Zusätzlich hat Rihanna es geschafft, ihre eigenes Modelabel beim französischen Luxusartikelkonzern LVMH zu kreieren, zu dem unter anderem Louis Vuitton gehört.