"Eldorado KaDeWe": Neue ARD-Doku spielt im Herzen Berlins

Seit mehr als 100 Jahren steht das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) am Wittenbergplatz in Berlin für glamouröse Einkaufserlebnisse. Eine neue sechsteilige Mini-Serie, die von ARD Degeto und RBB in Co-Produktion mit Constantin Television und UFA Fiction in Auftrag gegeben wurde, erzählt nun ein Kapitel aus seiner bewegten Geschichte.