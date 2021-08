Mario Barth: Neuer Look mit Glatze – das steckt dahinter

Neuer Look beim Comedian und TV-Moderator: Mario Barth ist nun mehr oder weniger stolzer Träger einer Glatze. Seinen neuen Look präsentierte er auf seinem Instagram-Profil – und erklärt, was dahinter steckt.

Detlef Steves: "Endlich mal 'ne ordentliche Frise!"

Welche Wette er wohl verloren hat, verriet Mario Barth in seinem Post jedoch nicht. Tatsächlich vermuteten viele seiner Follower sogar, dass der Komiker sich mit dem Bild lediglich einen Scherz erlaubt hat. "Photoshopskills on Point", kommentierte beispielsweise eine Nutzerin das Foto und spielte darauf an, dass die Glatze wohl nur das Ergebnis einer Fotobearbeitungs-Software sei. Auch andere User teilten diesen Gedanken. So schrieb ein Abonnent: "Kein besonders guter Filter!"