Promi Big Brother 2021: Ina Aogo ist dabei – das sind die ersten acht Kandidaten

Alles fertig machen zur Landung: Am Freitag, 6. August, startet die neunte Staffel "Promi Big Brother" bei SAT.1. Wie in den vergangenen Jahren wird die Auftaktfolge um 20.15 Uhr live aus Köln ausgestrahlt. Marlene Lufen und Jochen Schropp kehren zudem als Moderatoren zurück. Fotoquelle: SAT.1/Christoph Köstlin

Eric Sindermann (33) ist der Tausendsassa unter den Kandidatinnen und Kandidaten: Er ist ehemaliger Profi-Handballer, Mode-Designer (unter dem Label "Dr. Sindsen"), Enkel des DDR-Funktionärs Horst Sinderman und, nicht zu vergessen, auch Reality-TV-Teilnehmer ("Ex on the Beach 2021"). Fotoquelle: SAT.1/Marc Rehbeck