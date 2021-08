Die Kanzlei – Kinderkram: Alle Infos zur ARD-Serie

Während in der zuletzt gesendeten Staffel (2020) allerlei Umwälzungen gemeistert wurden – die Anwaltskanzlei brannte ab, die Anwälte Brede (Sabine Postel) und Gellert (Herbert Knaup) wurden der Brandstiftung bezichtigt -, blenden die nun wiederholten Folgen der dritten Staffel ins Jahr 2018 zurück. Wie immer kümmern sich die Anwälte dort erst so richtig um ihre Mandanten, wo die Gerechtigkeit vor Gericht versagt. Stets spielen in der von Thorsten Näter geschriebenen Serie aber auch humorige Privatgeschichten mit. Brede wird von einem attraktiven Mann heimgesucht, der behauptet, immer noch mit ihr verheiratet zu sein, Gellert hat mit seinen beiden Ex-Frauen und deren Kindern seine lieben Nöte.