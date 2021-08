Heidi Klum und Leni: Darum zeigen sie ihre Füße auf Instagram

Neues aus dem Hause Klum! Wieder zeigen sich Heidi und Tochter Leni Klum gemeinsam – diesmal mit besonderer Pose. Sie setzen aktiv ihre schmutzigen Füße in Szene! Was hat es damit auf sich?

Es ist ein altbekanntes Problem: Egal, wie bequem die High Heels zu Beginn eines Abends auch sein mögen, irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem man sich der Hacken entledigt und stattdessen lieber barfuß weiter tanzt. Dass es Topmodels dabei nicht viel anders ergeht als gewöhnlichen Menschen, bewiesen Heidi Klum und ihre Tochter Leni am Wochenende auf Instagram: Auf einem Schnappschuss streckten die beiden am Sonntag ihre dreckigen Fußsohlen in die Kamera.