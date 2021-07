Willkommen im Wunder Park: Kritik zum Film in Sat.1

Schauspiel-Star

Mavie Hörbiger spricht über ihre Sehnsucht

Diese Serie geht ins Eingemachte! In “Ich und die Anderen” (ab 29. Juli auf Sky Q) hadert "Tristan”, gespielt von Tom Schilling, mit sich und der Welt. Auch Mavie Hörbiger zeigt in der Serie, was sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum macht.

MEHR