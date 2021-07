Klum-Wald: Das ist das neue Projekt von Leni und Heidi Klum

Die Zukunft unserer Planeten ist in Gefahr: Bereits am 29. Juli wurde der jährliche Erdüberlastungstag ausgerufen. Das bedeutet, dass alle natürlichen Ressourcen, die nach diesem Tag verbraucht werden, sich nicht mehr binnen eines Jahres regenerieren können. Auch Prominente wie Leni Klum sind sich der zunehmenden Bedrohung durch Erderwärmung und Umweltzerstörung bewusst. Deshalb rief die 17-Jährige am Donnerstag zu einer besonderen Spendenaktion auf.

"Es ist an uns, die Klimakrise zu bekämpfen", erklärte das Model in einem kurzen Instagram-Video. "Deswegen habe ich 50.000 Dollar von meinem eigenen Geld gespendet, um Bäume zu pflanzen." Das Geld gehe an eine spezielle Aktion von "Plant for the Planet". Unter der Adresse KlumForest.com könnten Fans ihren Teil dazu beitragen, heißt es in der Videobeschreibung. Bei Instagram bekommt Klum viel Zuspruch: "Dein Engagement ist genial. Du hast uns inspiriert und wir folgen deinem Beispiel", schreibt ein Nutzer. "Das ist so schön", lobt eine andere Nutzerin. Einige wenige üben allerdings auch Kritik: "Man könnte ja mal ausrechnen, wie viel das ständige um die Welt fliegen stattdessen am Klima verbricht", überlegt eine Nutzerin.