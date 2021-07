The Flash: Dreharbeiten für Ben Affleck pausieren nach Unfall

Seit gut drei Monaten wird der neue DC-Film "The Flash" nun schon in Großbritannien gedreht. Am Donnerstag musste die Produktion allerdings kurzzeitig unterbrochen werden. Grund dafür war ein Unfall, in dessen Folge ein Kameramann verletzt wurde. Dies berichtete die schottische Lokalzeitung "Glasgow News" unter Berufung auf Augenzeugen.

"The Flash" soll im November 2022 anlaufen

"The Flash" soll im November 2022 anlaufen. Im Zentrum steht der Superheld The Flash alias Barry Allen, der erneut von Ezra Miller verkörpert wird. 2016 hatte der inzwischen 28-Jährige die Rolle erstmals in "Batman v Superman: Dawn of Justice" übernommen. Batman spielt in "The Flash" hingegen nur eine Nebenrolle: Er wird abermals von Ben Affleck verkörpert, obwohl dessen Darstellung in "Justice League" (2017) für viele Diskussionen unter den Fans sorgte.