Thomas Anders: Schock – hier brennt sein Wagen komplett aus

So hatte sich Thomas Anders seinen Urlaub vermutlich nicht vorgestellt: Während eines Ausflugs mit seinem 19-jährigen Sohn Alexander auf der spanischen Insel Ibiza fing der Geländewagen des Schlagersängers plötzlich Feuer. Am Ende war das Auto vollkommen ausgebrannt. Dies dokumentiert eine Posting-Reihe auf dem Instagram-Account des 58-Jährigen.

"Großes Glück gehabt", schreibt Anders im ersten von insgesamt vier neuen Posts . Dazu stellt er eine ganze Reihe von Bildern, die zunächst ihn und seinen schicken Geländewagen zeigen. Je weiter man sich durch die Bilder klickt, desto deutlicher wird das Ausmaß der Katastrophe: Zunächst raucht das Auto nur, doch schon auf dem nächsten Bild sieht man es deutlich brennen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr werden dokumentiert. Ganz am Ende steht das ausgebrannte Wrack. Zwei weitere Posts dokumentieren die Löscharbeiten in einem Video sowie das Abschleppmanöver des zerstörten Wagens .

"Ich bin heilfroh, dass wir beide große Schutzengel hatten"

Doch wie konnte es überhaupt zu dem Unglück kommen? Diese Frage stellten sich viele Fans auf Instagram. Inzwischen lieferte Anders die Antwort: "Der Schock sitzt natürlich noch etwas in den Knochen, aber zunächst das Wichtigste: Wir sind unversehrt und ok...!!!", schreibt Anders zu einem Schnappschuss, welcher ihn und seinen Sohn in einem Restaurant zeigt. Dann beginnt er den genauen Unfallhergang zu beschreiben: "Auf unserer Vater-Sohn-Tour fing plötzlich die Motorhaube unseres Geländewagens heftig an zu Qualmen. Es stank unangenehm im Fahrerraum, und das Gaspedal ließ sich auch nur noch durchtreten..."