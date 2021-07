Die neun Leben des Ozzy Osbourne: Alle Infos zur ARTE-Doku

Ozzy Osbourne: Ein Leben zwischen Erfolge und Abstürzen

Was angesichts der neueren, sympathisch-selbstironischen Selbst-Inszenierung von "Ozzy" als oft nur wenig ehrfurchtgebietendes Oberhaupt des Osbourne-Clans gelegentlich übersehen wird: Der Rockstar, der den Sprung vom fast komplett mittellosen Arbeiterkind aus dem britischen Birmingham in die Welt-Liga geschafft hatte, prägte mit seiner Band Black Sabbath die etwas härteren Musikrichtungen entscheidend mit. Lange Zeit galt Black Sabbath als eine der wildesten Bands der Metal-Szene, was auch an den exzentrischen, oft "gefährlichen" Bühnenshows des Frontmanns lag.