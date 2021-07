GZSZ-Legende Wolfgang Bahro wirbt für Corona-Impfung

"Better Call Saul"-Star

Zusammenbruch am Set – große Sorge um Bob Odenkirk

Zum Fanliebling wurde Bob Odenkirk in der Serie "Better Call Saul". Nun ist die Sorge um den Schauspieler groß. Er ist am Set der Serie zusammengebrochen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

