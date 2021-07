Corona-Impfung bei IKEA – TV-Bericht zeigt kreatives Angebot

In der Hoffnung, möglichst vielen Menschen eine Corona-Impfung zu geben, ist auch Kreativität gefragt. Wie das ZDF-"Morgenmagazin" am Dienstag gezeigt hat, setzt die Politik vielerorts mittlerweile auf ungewöhnliche Impfangebote. Darunter: ein Drive-In auf einem IKEA-Parkplatz.

Lange schien die Impfkampagne in Deutschland nicht so richtig an Fahrt aufzunehmen, über mehrere Monate hinweg war zunächst auch immer wieder der Mangel an Impfstoffen ein Thema. Nun scheint sich das Blatt endgültig gewendet zu haben. Impfstoff ist nun ausreichend vorhandern. Doch die Zahl der Erstimpfungen steigt hierzulande nur noch langsam. Deshalb sprießen nun nach und nach neue Konzepte und Möglichkeiten aus dem Boden, um Impfstoff und Impfwillige zusammenzubringen. Ein Bericht des ZDF-Morgenmagazins zeigte am Dienstag unter anderem eine besonders ungewöhnliche Impfstation: einen IKEA-Parkplatz in Berlin-Lichtenberg.