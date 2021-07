Isabel Varel: "Jetzt kann ich die Hosen runterlassen"

Mit "Die guten alten Zeiten sind jetzt" hat Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Isabel Varell nicht nur ihren Fans ein Geschenk zu ihrem 60. Geburtstag bereitet, sondern auch sich selbst. Authentisch und ungeschönt spricht sie in dem Buch über ihre Ängste, den ewigen Kampf um Respekt und die Gründe, warum jede Herausforderung einem Menschen Flügel verleihen kann.

Frau Varell, was werden die Leute über Ihr Buch sagen?

Bislang habe ich vornehmlich Reaktionen bekommen, die mir verdeutlichen, dass das Buch meine extrem offene Seite zeigt. Ich habe aber auch viel zu sagen. Das Schöne am Älterwerden ist, dass man dann zu Dingen wie Angst stehen kann. Früher war es ja oft so, dass man sich schon mal verstellen musste, um einen bestimmten Job zu bekommen. Jetzt kann ich die Hosen runterlassen (lacht).

Ich bin Kind einer Generation, in der die Leute schon um sieben Uhr morgens die Rollläden hochgezogen haben, damit niemand den Verdacht hegte, sie hätten verschlafen. Heute gehen vor allem jüngere Generationen doch viel offener und ehrlicher mit ihrem Leben um. Gut so!

Für manche Leser mögen einige Geschichten in Ihrem Buch beinahe schon zu offen sein, so als entzaubere man die immer souverän wirkenden Prominenten und oute sie als Menschen mit ganz normalen Problemchen.

Das ist aber überhaupt kein Gegensatz. Man denkt immer, dass Leute, die vor Publikum auftreten, unglaublich selbstbewusst sind, aber das ist nicht der Fall. Michael Jackson, der ja vor Hunderttausenden scheinbar mühelos und perfekt performt hat, hat sich beispielsweise hinter seinem Sofa versteckt, wenn er seinem Produzenten neue Lieder vorsingen sollte. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich gar nicht so ein Lampenfieber-Typ bin. Aber immer, wenn ich wieder mit einer neuen Aufgabe starte, dann kommen auch die Selbstzweifel und Versagensängste.

Es ist immer wieder aufs Neue eine Aufgabe. Aber das Überwinden und Bewältigen einer Herausforderung ist ja rückblickend auch immer wieder wahnsinnig schön. Nur: Wenn man es geschafft hat, dann sagt sich das immer leicht. Langweilig ist mir deshalb nie. Ich durfte bislang so viel erleben und habe noch so viel vor.

Nämlich? Was wäre tatsächlich etwas völlig Ungewöhnliches, das Sie über alle Maßen fordert?

Ich hatte ja immer schon eine soziale Ader. Zum Beispiel habe ich drei Jahre ehrenamtlich in einem Hospiz gearbeitet – eine ganz wichtige Erfahrung. Schön wäre, mal einen sozialen Dienst über Monate in einem anderen Land zu leisten. Ich hätte davor keine Angst, aber Respekt, immer das Richtige zu tun. Doch das wäre mir ein Bedürfnis. Und es ist ja auch etwas, das das eigene Leben wiederum bereichert.

Leben ist ein gutes Stichwort. Sie blicken immer positiv in die Zukunft, auch wenn Sie Ihr neues Buch in dem Monat veröffentlichen, in dem Sie Ihren 60. Geburtstag feiern. Hadern Sie mit dem Alter?