Erdoğan Atalay bei "Alarm für Cobra 11": "Immer 100 Prozent geben"

Seit 1996 geht es wild ab auf der Autobahn – zumindest bei RTL. Die Serie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" feiert in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Passend dazu startet jetzt das Cobra-11-Event: An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen wird die neue und vorerst letzte Staffel des Formats gezeigt. In ihr werden die Kommissare Semir Gerkhan (Erdoğan Atalay) und Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein) von ihrer Vergangenheit eingeholt. Erdoğan Atalay ist seit der dritten Folge "Alarm für Cobra 11" als Kommissar Semir Gerkhan dabei.