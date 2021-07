37°: Verzockt – Wenn Glücksspiel zur Sucht wird: Kritik zur ZDF-Doku

Die Zuflucht findet sich in blinkenden Lichtern, die Belohnung in Form eines Geldregens. Und wenn der nicht jetzt kommt, kommt er doch bestimmt beim nächsten Spiel. Die Logik von Spielsüchtigen ist für Außenstehende oft schwer zu verstehen, doch für rund 200.000 pathologische Spielerinnen und Spieler ist der befriedigende Rausch zu verlockend – für manche selbst dann noch, wenn er in den finanziellen oder persönlichen Abgrund führt. Die "37°"- Reportage "Verzockt – Wenn Glücksspiel zur Sucht wird" von Katja Aischmann und Volker Schmidt widmet sich betroffenen Menschen. Am häufigsten handelt es sich um junge Männer, meist müssen sie mit einem geringen Einkommen auskommen.

Wie schnell der gierige Automat den Inhalt des Geldbeutels frisst, weiß Amir zu berichten. Der 16 Jahre lang spielsüchtige Protagonist schmiss insgesamt eine halbe Million Euro in die blinkenden Glücksmaschinen – in manchen Nächten alleine 10.000 Euro – immer in der Hoffnung auf den großen Gewinn. Seinen Freundinnen und Freunden erzählte er von Reisen um die ganze Welt, doch in Wahrheit trat er keine einzige davon an. Elenie hingegen hatte als Heranwachsende Probleme zu Hause und betrachtete den Automaten als besten Freund. Heute kämpft sie in einer Suchttherapie mit Pferden und Malen gegen das Bedürfnis an, sich wieder dem Rausch hinzugeben.