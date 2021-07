IKEA: Die Insider: Kritik zur ZDF-Doku am Dienstag

Die Möbel, Speisen und Slogans von IKEA kennt im Grunde jeder, aber wie läuft es hinter den Kulissen des schwedischen Möbel-Giganten? Insider packen am Dienstag (27. Juli) in der ZDF-Doku "ZDFzeit: IKEA: Die Insider" aus.

Die Corona-Pandemie wurde seit ihrem Ausbruch im Frühjahr 2020 für viele Wirtschaftszweige zum gefürchteten Schreckensgespenst. Nicht jedoch für IKEA. Der schwedische Möbelriese und der Online-Möbelversand generell waren einer der wenigen Gewinner der Krise. Mitten im Lockdown explodierte der Online-Umsatz des Unternehmens und bescherte IKEA eine Umsatzsteigerung um 74,3 Prozent im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr auf 861 Millionen Euro. Doch das liege nicht nur an Lifestyletrends wie Cocooning, sondern auch an Verkaufstricks, die nun die ZDF-Doku "ZDFzeit: IKEA: Die Insider" aufdecken will.