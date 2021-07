Die wundervolle Welt der Liebe: Kritik zur VOX-Serie am Dienstag

"Was sich neckt, das liebt sich" oder "Gegensätze ziehen sich an": Es gibt viele Sprichwörter, um scheinbar gegensätzliche Paare augenzwinkernd zu beschreiben. Doch egal, ob religiöse, kulturelle oder optische Differenzen bestehen: In vielen Fällen können die Beschriebenen genauso glücklich werden wie Paare, die von außen betrachtet besser zueinander passen. Beweise für diese These gibt es meist schon im eigenen Freundeskreis, auf alle Fälle aber in der Welt der Stars und Sternchen.