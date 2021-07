Der Exorzist: Neue Trilogie ist in Planung

Sechsteilige Doku

So arbeitet einer der erfolgreichsten Musik-Produzenten der Welt

Mark Ronson war maßgeblich am Erfolg von Amy Winehouse beteiligt. Auch mit Lady Gaga, Paul McCartney und Bruno Mars hat er schon zusammengearbeitet. Nun berichtet der Engländer in einer sechsteiligen Dokumentation auf Apple TV+, wie er arbeitet. Einblicke in die Materie der Musik-Produktion mit Gesprächspartnern wie McCartney – für Nerds und Neulinge.

