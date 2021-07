Mittermaiers Synpasen Mikado: Michael Mittermaier startet Podcast mit Tochter

Papa-Tochter-Zeit der ganz besonderen Art: Im neuen Podcast "Mittermeiers Synapsen Mikado – Gespräche mit einer 13-Jährigen", der am 15. Juli startete, treffen zwei Generationen aufeinander. Der bayerische Comedian Michael Mittermeier (55) gewährt darin einen privaten Einblick in sein Familienleben. Gemeinsam mit seiner 13 Jahre alten Tochter Lilly spricht er über "Schule, Musik, Filme, Serien und auch viel Privates", wie es in einer Agentur-Mitteilung vom Dienstag heißt.

Der Podcast basiert auf dem Videoformat "Synapsen Mikado", mit dem Michael Mittermeier und seine Tochter auf Facebook, Instagram und YouTube schon seit vergangenem Jahr zahlreiche Fans unterhalten. Die Idee dazu kam dem Vater-Tochter-Gespann während des Lockdowns. "Der Zuspruch hat uns so gefreut, dass wir schon Ende des letzten Jahres gedacht haben, daraus könnten wir auch einen Podcast machen", so Mittermeier. Es sei wohl vor allem die persönliche Atmosphäre, die den Zuschauern – und nun auch Zuhörern – so gefällt: "Es ist fast so, als ob die Menschen jetzt bei uns zu Hause sitzen und den Gesprächen lauschen können, die wir hier so jeden Tag führen."