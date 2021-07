Peter Urban: Sorgen um ESC-Stimme nach Not-OP

Menschen unter 30 in Deutschland kennen es "Eurovision Song Contest" gar nicht ohne Peter Urban. Seit 1997 hat er jede "ESC"-Übertragung übernommen. Es ist der große jährliche Auftritt des NDR-Moderators – längst hat er sich den Status als Urgestein erarbeitet.

Wie "Bild" berichtet, musste Urban kürzlich aber aufgrund einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Situation war zwischenzeitlich so schwerwiegend, dass eine Not-Operation unternommen werden musste. "Sie waren in der Klinik ziemlich besorgt wegen drohender Sepsis, haben ihn sofort operiert", erklärte Urbans Frau Laura der "Bild". "Wäre er nicht gleich zum Arzt gegangen, wäre alles, was jetzt passiert ist, vermutlich zu spät gewesen."