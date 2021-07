Uzo Aduba: "In Treatment"-Star hat viel mit Serienrolle gemeinsam

Die Serie gilt in den USA seit einigen Jahren als echter Hit! "In Treatment" geht in die vierte Staffel (immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic) – und seit dieser Staffel neu in der Hauptrolle: Uzo Aduba.

Die Schauspielerin verkörperte von 2013 bis 2019 die Rolle der "Suzanne ‘Crazy Eyes’ Warren" in "Orange Is the New Black". Jetzt spielt sie Psychotherapeutin Dr. Brooke Taylor – und das auf überzeugende Art und Weise!Im Interview mit "Prisma" verriet Uzo, wie sie sich auf die herausfordernde Rolle vorbereitet hat: "Eine gute Freundin von mir ist glücklicherweise selbst Psychotherapeutin. Mit ihr habe ich mich viel unterhalten und sie hat mir erzählt, wie es wirklich in den Behandlungsräumen zugeht. Sie hat mir erklärt, dass man als Therapeutin niemals seine Patienten verurteilt, sondern stattdessen alles dafür tut, so emphatisch und aufnahmefähig wie möglich zu sein. Unsere Gespräche waren wirklich bereichernd in der Vorbereitung auf meine Rolle!".

Gleichzeitig gab die 40-Jährige jedoch auch zu, dass ein Großteil ihres Talents auf Improvisation beruht: "Am Ende des Tages erfinde ich auch vieles neu. Ich baue mir zwar vor jeder Rolle ein gewisses Grundgerüst – aber dies dient nur, um im Notfall auf etwas zurückfallen zu können."

