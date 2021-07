Michael Schumacher: Neue Netflix-Doku kommt im September

Neben Interviews mit seinen Familienmitgliedern – darunter auch Sohn Mick, der ja seit dieser Saison auch in der Formel 1 an den Start geht – kommen auch Formel-1-Größen wie Jean Todt, Sebastian Vettel und der langjährige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone zu Wort.

2021 jährt sich das Formel-1-Debüt von Michael Schumacher zum 30. Mal. Beim Großen Preis von Belgien in Spa ging er am 25. August 1991 zum ersten Mal in der Motorsport-"Königsklasse" an den Start. Es war der erste von 307 Starts von Schumacher in der Formel 1.