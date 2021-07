Mavie Hörbiger: Offen spricht der "Ich und die anderen"-Star über Sehnsüchte

Diese Serie geht ins Eingemachte! In "Ich und die Anderen" (ab 29. Juli auf Sky Q) hadert "Tristan", gespielt von Tom Schilling, mit sich und der Welt. Auch Mavie Hörbiger zeigt in der Serie, was sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum macht.

In insgesamt sechs unterhaltsamen Folgen werden bei ihm jedes Mal die Karten neu gemischt! Ein Zustand, der so einige Menge Überraschungen bereithält. Die 41-Jährige verriet im Interview mit "Prisma", dass sie sich an keine Situation in ihrem Leben erinnern kann, in der sie sich erst selbst finden musste: "Vielleicht will ich mich bis heute gar nicht selber finden! Vielleicht sollten wir eher alle viel mehr anfangen, uns zu verlieren. Vielleicht wäre das vernünftiger."