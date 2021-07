Gefragt – Gejagt XXL:16 Promis treten am Samstag an

Es ist wieder soweit, 16 Prominenten geben sich bei "Gefragt – Gejagt" die Ehre. In der XXL-Samstagabendausgabe des Quizklassikers begrüßt Moderator Alexander Bommes Prominente wie Guido Cantz, Andrea Sawatzki, Lisa Maria Potthoff, Richy Müller und Jürgen von der Lippe.

Üblicherweise bannt Moderator Alexander Bommes, der seine Schlagfertigkeit und Vielseitigkeit auch im ARD-Sportteam unter Beweis stellt, mit seiner Ratesendung werktags, um 18.00 Uhr, ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Ab und an gönnt man dem modernen Quizklassiker "Gefragt – gejagt" allerdings auch eine XXL-Ausgabe am Samstagabend. Für die 190-minütige Mehrgenerationen-Show hat der Gastgeber mit dem verschmitzten Lächeln jetzt gleich vier Promi-Teams mit insgesamt 16 Stargästen eingeladen, die alle ein Ziel eint: Sie wollen sich möglichst nicht in aller Öffentlichkeit mit Unwissenheit und Halbwissen blamieren und viel Geld für einen guten Zweck erspielen.