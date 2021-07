5 gegen Jauch: Neue Spiele in der RTL-Show

Seit 1999 präsentiert Günther Jauch die erfolgreiche RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" als Moderator. Seither hat er viele Kandidaten kommen und gehen sehen. Einen Mangel an Identifikation mit seinen Gästen auf dem Ratestuhl kann man dem Showmaster dabei nicht vorwerfen. Schließlich sitzt der 65-Jährige seit 2009 regelmäßig auf der anderen Seite des Pultes – und nimmt es in der Sendung "5 gegen Jauch" mit einem schlagkräftigen Quintett auf. Auch in den drei neuen Folgen, die RTL nun ausstrahlt, nimmt es Jauch wieder mit fünf Prominenten auf. Wer in der Auftaktsendung antritt, ist noch nicht bekannt.