Bayreuther Festspiele 2021: Der fliegende Holländer: Highlights in 3sat

Geschichte in Bayreuth! Nach der pandemiebedingten Absage der Bayreuther Festspiele 2020 wird in diesem Jahr auf dem Grünen Hügel wieder gesungen – wenn auch vor reduziertem Publikum und mit abgespecktem Programm. 3sat überträgt eine Aufführung der Neuinszenierung des "Fliegenden Holländers". Mit Oksana Lyniv dirigiert erstmals eine Frau.

Es gab keinen Roten Teppich bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele – an der Einhaltung der Hygieneregeln wurde bis zuletzt gefeilt. Statt der 1.973 möglichen Zuschauer im Festspielhaus wurden zuletzt nur etwas über 900 zugelassen. Die aber durften sich mit Wagners "Der fliegende Holländer" (Regie: Dmitri Tcherniakov) ebenso wie die 3sat-Zuschauer im Rahmen des "3sat-Festspielsommers" auf einen romantischen Reißer freuen.

Bei Gewitter und Sturm wird der zu ewiger Ruhelosigkeit verdammte "Holländer" in Wagners dreiaktiger Oper durch die Liebe der aufopferungswilligen Kapitänstochter Senta erlöst. Eine Herausforderung sind 2021 vor allem die Riesenchöre, für die ein eigener Chorraum mit Aerosolblenden im Bühnen-Off geschaffen wurde. Zudem gibt es eine historische Premiere: Erstmals steht mit der Ukrainerin Oksana Lyniv in Bayreuth eine Frau am Premierenpult.