Rote Rosen: Neue Hauptdarstellerin kommt aus dem Koma

Die Älteren werden sich womöglich erinnern: Telenovelas galten einmal als der letzte Schrei in der deutschen Fernsehbranche. Doch erst mussten lateinamerikanische Produktionen wie "Die Sklavin Isaura" (1976), "Das Recht zu lieben" (1987) oder "Die Leihmutter" (1992) abtreten, dann verschwanden auch die neueren deutschen Telenovelas, allen voran "Bianca – Wege zum Glück" (2004 bis 2005, ZDF) mit Tanja Wedhorn und Patrik Fichte als Traumpaar sowie "Verliebt in Berlin" (2005 bis 2007, SAT.1) mit Alexandra Neldel als Moppelchen Lisa Plenske, wieder von der Bildfläche.

Übrig geblieben vom Hype sind zwei ARD-Serien, die man heute gar nicht mehr ohne Weiteres mit dem Label "Telenovela" in Verbindung bringen würde. Neben "Sturm der Liebe" (seit 2005, Montag bis Freitag, 15.10 Uhr) halten die Fans auch dem Dauerbrenner "Rote Rosen" (Montag bis Freitag, 14.10 Uhr) die Treue. Seit 2006 wird im beschaulichen Lüneburg gedreht. Jetzt steht wieder einmal eine Neubesetzung an.

"Rote Rosen": Die neue Hauptdarstellerin Nicole Ernst hat "Tatort"-Erfahrung

Die neue Hauptdarstellerin Nicole Ernst absolvierte ihre Schauspiel-Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Danach spielte sie Theater, im Fernsehen war die 48-Jährige unter anderem in "Um Himmels Willen", "In aller Freundschaft", "Nord Nord Mord" und im "Tatort" zu sehen. In der ZDF-Serie "SOKO Wismar" verkörpert sie die Kriminaltechnikerin Stefanie Horn.