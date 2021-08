Jay Pickett tot: US-Star stirbt bei einem Dreh

Jay Pickett wurde am 10. Februar 1961 in Spokane, Washington geboren. Ende der 1980er-Jahre begann er seine schauspielerische Karriere mit Auftritten in Fernsehserien wie "Full House" und "China Beach". Seinen großen Durchbruch hatte er allerdings erst 1991: In der Seifenoper "Days of Our Lives" übernahm Pickett über 34 Episoden hinweg die Rolle des Dr. Chip Lakin. Anschließend war er von 1997 bis 2003 in der Rolle des Frank Scanlon in der "General Hospital"-Ablegerserie "Port Charles" sowie 2006 und 2007 als Lorenzo Alcazar und als Detective David Harper in "General Hospital" zu sehen. Außerdem hatte er einige Gastauftritte in Serien wie "Dexter" oder "Desperate Housewives".