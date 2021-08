Kommissar Bäckström: Kritik zum ARD-Film am Sonntag

Olympia im TV

So können Sie das Tennis-Finale mit Alexander Zverev sehen

Am Sonntag könnte Alexander Zverev den wohl größten Erfolg seiner bisherigen Karriere feiern. Der Deutsche steht beim Olympischen Tennis-Turnier in Tokio im Finale und trifft da auf Karen Khachanov. So können Sie das Finale mit deutscher Beteiligung verfolgen.

