Dagi Bee ist schwanger – erstes Kind mit Ehemann Eugen Kazakov

Am Ende folgt dann das Highlight: Dagi Bee hält weinend einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Anschließend sieht man sie und ihren Freund am Meer posieren. Der Babybauch unter ihrem Kleid ist deutlich zu erkennen. Das Video endet mit der Zeile: "Ein kleines Wunder", gefolgt von einem weißen Herzsymbol und dem Pochen eines Herzens.

"Was für ein unglaubliches Glück wir haben"

Dagi Bee zeigte sich angesichts der vielen Botschaften gerührt: "Wir können es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig fassen, was wir gerade erleben und was für ein unglaubliches Glück wir haben", schrieb sie zu einem Pärchenfoto von sich und Eugen Kazakov auf Instagram. "Ich danke euch allen für die ganze Liebe zu unserem YouTube Video und all euren Glückwünschen." Das Paar befindet sich derzeit im Urlaub auf der spanischen Insel Ibiza.