"Der Herr der Ringe"-Serie auf Amazon Prime – Termin zum Start steht

Im November 2017 kündigte Amazon Prime mit der Original-Serie "Der Herr der Ringe" ein Prequel an zur beliebten Filmreihe an. Nun hat der Streamingdienst den Starttermin bekannt gegeben.

Ganze 20 Jahre ist es her, dass mit "Die Gefährten" der erste von insgesamt drei "Der Herr der Ringe"-Filmen (2001-2003) in die Kinos kam. Drei weitere Produktionen (2012-2014), die auf der ebenfalls von J. R. R. Tolkien verfassten Vorgeschichte "Der Hobbit" basierten, folgten. Im November 2017 kündigte der Streaminganbieter Amazon Prime mit der Original Serie "Der Herr der Ringe" ein weiteres Prequel an.