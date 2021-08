"Goodbye Deutschland": Danni Büchner verliert die Faneteria und die Nerven

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes Jens hat es im Leben von Danni Büchner den nächsten Einschnitt gegeben. Bei "Goodbye Deutschland" wurden nun die Szenen gezeigt, als sie die Faneteria, die sie einst mit Jens eröffnete, aufgeben muss. Emotionen gab es dabei jede Menge.

"Ganz schlimm" würde es werden, das wusste Reality-TV-Star Danni Büchner (42) schon vorher, auch wenn sie sich zum Staffelauftakt der VOX-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" zunächst gelassen gab.

Doch ihr standen zwei harte Abschiede bevor, die viele Erinnerungen an ihren verstorbenen Ehemann Jens (1969-2018) hochspülen würden: Da sie "keine Freude mehr" am einst gemeinsam bezogenen Haus mehr hatte, hatte sie für sich und ihre fünf Kinder ein neues Zuhause ausgewählt – mit riesigem Garten und Pool, allerdings kleineren Zimmern als vorher für die Kids.

Danni Büchner zitiert aus dem Kondolenzbuch von Jens Büchner Das ergab natürlich einiges an Diskussionen. Schlimmer allerdings waren die vielen Momente, in denen der erlittene Verlust wieder hochkam, etwa als Danni beim Packen das Kondolenzbuch von damals in die Hände fiel und sie den Eintrag ihrer Ältesten, Joelina Karabas (21) vorlas: "... Du warst ein so guter Ehemann, Papa und wie ein Vater für uns ... Rock the heaven, du Verrückter!"

Oder beim Anblick von Fotos, die kurz nach der Geburt der Zwillinge Diego und Jenna (5) geschossen worden waren. Sie selbst trage ihre Erinnerungen an Jens "im Herzen", so Danni, den ganz Kleinen allerdings fehlte das: "Es ist meine Aufgabe, meine Pflicht, so viel wie möglich aufzubewahren für diese beiden kleinen Kinder."

Bei aller Wehmut aber freute sich Danni auch auf den Neustart, für den Tochter Jada Karabas (16) die passenden Worte hatte: "Es ist Zeit, neue Erinnerungen zu machen!" Die Jüngste von Dannis drei ältesten Kindern war sicher: "Für Mama wird der Abschied vom Haus am schwierigsten." Doch auch sie selbst kämpfte immer wieder mit den Tränen, gab zu, "Angst davor und auch Respekt davor, mich irgendwann mal gar nicht mehr daran zu erinnern." Jens' Stimme etwa habe sie bereits vergessen, erzählte sie traurig.

Faneteria auf Mallorca: Danni Büchner gibt sie auf – Caro und Andreas Robens übernehem Und noch weitere Räumlichkeiten galt es auszuräumen: die der Faneteria, jenes Lokals, das Danni und Jens 2018 gemeinsam eröffnet hatten und in dem mittlerweile die ebenfalls aus "Goodbye Deutschland" bekannten Caro (42) und Andreas Robens (53) ihr neues Iron Diner eröffnet haben. Die beiden wurden in der Sendung mit keinem Wort erwähnt, doch eifrige Boulevard-Leser und -Leserinnen wissen: So ganz ohne Bitternis und böse Worte ist die Übergabe nicht vonstatten gegangen. Die Bodybuilder hatten das Jens-Büchner-Wandporträt, wie sie selbst betonten, emotionslos überstrichen – nicht ohne dem Antlitz des Verstorbenen zuvor noch ein paar Vampirzähne zu spendieren.

Faneteria: Der "Spirit" von Jens Büchner liegt in Trümmern Vielleicht spielte Marco Gülpen (56), der nach Jens' Tod mit Ehefrau Tamara (28) und Danni Büchner die Faneteria noch eine Weile weitergeführt hatte, darauf an, als er sagte: "Dieser Laden, auch wenn er nicht so perfekt war, das war halt das Vermächtnis vom Jens, und das war halt so'n bisschen Spirit, und das wird jetzt gerade auch zertrümmert."

Danni jedenfalls verlor hier die Beherrschung und schluchzte auf – zum Glück waren ihre beiden Ältesten Joelina (21) und Volkan Karabas (19) vor Ort, um sie in die Arme zu nehmen: "Wir haben dich lieb!" Tamara fand aus dem fernen Köln via Videochat tröstende Worte: "Och Mann, ich würd' dich jetzt gerne mal drücken!"

Ob es an anderer Stelle eine neue Faneteria geben würde, wollte das VOX-Team von Danni wissen, doch so weit konnte sie aktuell noch nicht denken: "Keine Ahnung", antworte sie sichtlich bewegt, um wenig später nach vorne zu gucken: "Wir schaffen das!"