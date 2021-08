Corona-Impfung in Clubs? Vorschlag von FDP-Vize!

Erst vor wenigen Tagen lockte in Südthüringen ein ungewöhnliches Angebot zahlreiche Menschen zur Impfung: Eine Impfstelle in der Stadt Sonneberg belohnte Impfwillige mit einer gratis Bratwurst. Die Aktion war ein großer Erfolg, zahlreiche Menschen holten sich ihre Impfdosis mit dem kleinen kulinarischen Extra ab. Ein Vorreiter, wenn es darum geht, die zunehmende Impfmüdigkeit zu bekämpfen? Laut Johannes Vogel durchaus. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP erklärte am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin", man müsse mehr Anreize zum Impfen schaffen.

"Was wirkt, das hilft. Und was hilft, das sollten wir tun", stellte Vogel im Studio in Berlin im Gespräch mit Moderator Michael Strempel klar. Man habe bislang noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, erklärte der Politiker. Die Bratwurst-Aktion in Thüringen sei ein Paradebeispiel für "niedrigschwellige Angebote" gewesen, die das Impftempo vorantreiben könnten.