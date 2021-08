Die Ibiza Affäre: Sky-Original startet im Oktober – Trailer da

Es war einer der größten Politskandale der vergangenen Jahre: Die sogenannte "Ibiza Affäre" wurde im Mai 2019 von der "Süddeutschen Zeitung" und dem Magazin "Der Spiegel" aufgedeckt. Binnen weniger Tage führten die Enthüllungen zunächst zum Rücktritt des österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache und in der Folge zum Bruch der Regierungskoalition zwischen der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischer FPÖ.

Sky rekapituliert die Ereignisse nun in der Serie "Die Ibiza Affäre". Ab dem 21. Oktober steht die Produktion bei Sky Ticket und Sky Q zum Abruf bereit. Außerdem zeigt Sky Atlantic am 21. und am 28. Oktober jeweils zwei Folgen um 20.15 Uhr.