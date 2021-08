SOKO Wismar – Nach der Ebbe kommt der Tod: ZDF-Serie am Mittwoch

Als Kommissar Reuter (Udo Kroschwald) Helene (Katharina Blaschke) ein Tombola-Los schenkt, räumt sie tatsächlich den Hauptgewinn ab: vier Tage auf der traumhaften Insel Langeoog. Den Gewinn teilt sie natürlich mit Reuter. Doch der ist von dem gemeinsamen Ausflug nicht ganz so begeistert. Bald bekommen die beiden sich in die Haare. Fotoquelle: ZDF / Marc Meyerbröker

Helene (Katharina Blaschke) sucht verzweifelt nach Handyempfang in Langeoogs Dünen. Ausgerechnet hier hat sie eine Leiche gefunden. Doch als sie geht, um Reuter und die örtliche Polizei zu alarmieren, entsorgt der Täter die Leiche. Können Reuter und Helene den Mörder trotzdem überführen? Fotoquelle: ZDF / Marc Meyerbröker

Kommissar Reuter (Udo Kroschwald), Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke, Mitte) und die Inselpolizistin Karine Jaspers (Hanna Plaß) suchen in den Dünen nach der Leiche einer jungen Frau. Doch einzig ein kleines silbernes Kettchen liegt noch im Sand. Fotoquelle: ZDF / Marc Meyerbröker

Zwischen Magnus Johannsen (Heiner Hardt, links) und dessen Sohn Casper (Lennart Betzgen) herrscht eisige Stimmung. Kurz nach der verhängnisvollen Mittsommernacht, in der Ella Lüders umgebracht wurde, hat Magnus seinen Sohn in ein englisches Internat gesteckt. Fürchtet Johannsen, dass jemand den Mord an Ella Lüders rächen wird? Fotoquelle: ZDF / Marc Meyerbröker