Giovanni Zarrella Show im ZDF: Das sind die Gäste in der ersten Show

Am 11. September sendet das ZDF die erste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". Für die Premiere hat sich neben internationalen Promi-Gästen auch viele Stars der deutschen Schlager-Szene angekündigt.

Kerstin Ott, Nino De Angelo, Pietro Lombardi, die Band Santiano, Sasha sowie Schlager-Queen Andrea Berg werden am 11. September bei der "Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne stehen. Auch das Ensemble des "Ku'Damm 56"-Musicals wurde angekündigt. Außerdem darf sich das Publikum auf die britische Sopranistin Sarah Brightman sowie den ebenfalls britischen Singer/Songwriter Tom Grennan ("Little Bit Of Love") freuen.