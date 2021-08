Jörn Schlönvoigt: GZSZ-Star Philip Höfer verabschiedet sich

Wann kommt er zurück?

Offiziell tritt Jörn Schlönvoigt seinen XXL-Urlaub schon zum Mittwoch, 4. August, an. Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, um 19.40 Uhr, bei RTL, sowie jederzeit vorab bei TVNOW) wird er allerdings noch bis Herbst in der Rolle von Philip Höfer zu sehen sein. Danach folgt eine längere Pause, ehe er Anfang 2022 ans Set in Berlin zurückkehrt. Beim großen GZSZ-Jubiläum am 11. Mai 2022 sei er selbstverständlich ebenfalls mit dabei, versicherte RTL. Dann feiert die beliebte Daily ihr 30-jähriges Bestehen!