Beauty & The Nerd: Alle Infos zur dritten Staffel auf ProSieben

Am Donnerstag (5. August) beginnt die dritte Staffel von "Beauty & The Nerd" – auch diesmal werden ungleiche Paare gesucht. Die Zuschauer stellen sich die Frage: Was passiert, wenn intelligente Nerds auf Schönheiten treffen?

Beauty & The Nerd Show • 05.08.2021 • 20:15 Uhr

Es war einmal eine Gruppe von Sonderlingen, die auf einer Insel im östlichen Mittelmeer nach der großen Liebe suchten ... Was nach dem Beginn eines romantischen Märchens klingt, ist in Wahrheit das Grundkonzept einer Dating-Show, deren dritte Staffel nun auf ProSieben startet: Sechs Folgen "Beauty & The Nerd" werden fortan immer donnerstags, um 20.15 Uhr, ausgestrahlt.

Ähnlich wie in den vergangenen Staffeln treffen auch diesmal acht schüchternere Einzelgänger und Einzelgängerinnen auf ebenso viele selbstbewusste Schönheiten. In einer Traumvilla auf Zypern sollen sie sich zu Paaren zusammenfinden und anschließend einige verrückte Spiele und Herausforderungen meistern. In jeder Folge scheidet ein Paar aus. Am Ende winkt dem Siegerpärchen ein großes Umstyling und 50.000 Euro Preisgeld.

Oberflächliches Konzept und gute Quoten Bei der Auswahl der "Nerds" setzt ProSieben erneut auf eine bunte Mischung intelligenter Menschen mit sozialen Defiziten: Der 25-jährige Leonard etwa beherrscht zwar die höhere Mathematik, kennt sich, eigenen Angaben zufolge, jedoch nicht mit Frauen aus. Christian (31) wiederum kann fünf Programmiersprachen, findet bei "Beautys" jedoch "keine Worte".

Luca (21) setzt auf buntgefärbte Haare, während Nesthäkchen Jeremy sich kaum Gedanken über sein Äußeres macht: "Stundenlange Klamottensuche gibt es bei mir nicht", verkündet der 18-Jährige. "Kleidung ist einfach dazu da, damit einem warm ist und nicht zu kalt." Weitere Nerds sind der Cosplayer Cao (22), der Anime-Fan Volker (27) und der Magic-Karten-Sammler Markus (23). Als einzige Frau auf der Seite der Nerds tritt diesmal die 27-jährige Game-Testerin Teresa an: "Ich liebe es zu singen – am liebsten auf Elbisch!"

"Hirnmasse trifft Traummaße", lautete das Motto der ersten Staffel "Beauty & The Nerd" aus dem Jahr 2013. Dies ist zwar unfassbar oberflächlich, scheint beim Fernsehpublikum aber gut zu funktionieren: Die zweite Staffel im Jahr 2020 erzielte in allen sechs Folgen den Primetime-Sieg in der werberelevanten Zielgruppe. Das Finale verfolgten elf Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Der Staffelschnitt lag bei 13,6 Prozent Marktanteil.

Beauty & The Nerd – Do. 05.08. – ProSieben: 20.15 Uhr