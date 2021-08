Renfield: Nicholas Hoult übernimmt die Hauptrolle

Hoult spielte kürzlich in "They Want Me Dead" an der Seite von Angelina Jolie und übernahm zudem die Rolle als "The Beast" im neuesten Teil der "X-Men"-Reihe "Dark Phoenix". Viel Lob erntete der 31-Jährige für seine Performance als Peter III in der Dramedyserie "The Great" auf dem Streamingsender Hulu. Als treuer Lakai Draculas tritt der Brite die Nachfolge von Dwight Frye (1931), Tom Wait (1992) und Roland Topor – in Werner Herzogs Film von 1979 – an.