Wolfsland – Heimsuchung: Alle Infos zum ARD-Krimi am Donnerstag

Dialoge auf dem Zahnarzt-Stuhl

Der sechste Görlitzer Fall führt an seinen besten Stellen mit leichter Hand in Vorwende-Zeiten zurück. Butsch findet eine alte, gar seine allererste Liebe (Sabine Vitua) wieder. Zahnärztin ist sie heute, er lässt sich nach einem zu harten Biskuit-Stück einigermaßen widerwillig die Zähne reparieren. Die Dialoge auf dem Zahnarzt-Stuhl – "Das ist mein Dreisechser!" – gehören zweifellos zu den besten dieser Folge, sind sie doch vermengt mit den Erinnerungen an alte Zeiten, als man mit einem "dritten Rad am Wagen" im Jules-und-Jim-Stil in Urlaub fuhr.