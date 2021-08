Love Island: Start der neuen Staffel am 30. August

Vier Wochen Flirten, was das Zeug hält! Darauf können sich "Love Island"-Fans in Deutschland ab 30. August wieder einstellen. Am Montagabend um 20.15 Uhr wird die neue Moderatorin Sylvie Meis die TV-Zuschauer erstmals begrüßen. Dann geht es in erster Linie um das Kennenlernen der neuen Insel-Bewohner.